ترامب لكوردستان 24: علاقاتنا مع الكورد جيدة

2020/08/20 | 19:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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