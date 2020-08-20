2020/08/20 | 19:59 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس الامريكي دونالد ترامب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب لكوردستان 24: علاقاتنا مع الكورد جيدة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب لكوردستان 24: علاقاتنا مع الكورد جيدة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب لكوردستان 24: علاقاتنا مع الكورد جيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).