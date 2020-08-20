امريكا تفرض عقوبات على مسؤولين سوريين

2020/08/20 | 20:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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