رغم الاتفاق المذل..اسرائيل ترفض حصول الامارات على مقاتلات “إف 35”

2020/08/20 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يشمل بيعها مقاتلات إف 35 أمريكية، ولا يتضمن أي صفقات عسكرية معها.وقال بيان عن المكتب مساء امس الأربعاء إن “اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين إسرائيل والإمارات لا تتضمن أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات.[…]

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