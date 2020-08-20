منظمة العفو: السعودية تحتجز اكاديميين ومواطنين فلسطينيين دون تهم لفترات طويلة

2020/08/20 | 20:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة… ادانت منظمة العفو الدولية ، الخميس ، السلطات السعودية لاحتجازها مواطنين واكاديميين فلسطينيين دون تهم او بتهم لا اساس لها من الصحة ولفترات طويلة .وقالت المنظمة في بيان ترجمته وكالة /المعلومة/ إن “النظام السعودي احتجز الدكتور محمد الخضري البالغ من العمر 81 عاما ونجله الدكتور هاني منذ أكثر من عام بتهم لا أساس […]

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