2020/08/20 | 20:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى يدعو الكاظمي الى اطلاق 'صولة فرسان' في المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ديالى يدعو الكاظمي الى اطلاق 'صولة فرسان' في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).