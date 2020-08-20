وتيرة متسارعة لانتشار كورونا: 87 وفاة و3995 إصابة ترفع العدد الكلي لـ 192 ألفا

2020/08/20 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل وتيرة وباء كورونا في العراق تسجيل معدلات عالية مقارنة بالأيام الأولى لظهور الوباء.

حيث سجلت وزارة الصحة وفاة سبعة وثمانين شخصا خلال الساعات الماضية، وبهذا الرقم يرتفع العدد الكلي للوفيات إلى ستة الاف ومئتين وثمان حالات.

وإلى الإصابات، شخصت وزارة الصحة إصابة ثلاثة الاف وتسعمئة وخمسة وتسعين شخصا بالوباء خلال الساعات الماضية ليصل المجموع الكلي إلى أكثر من مئة وتسعين الفا.

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