الجمارك تعلن تخليص (٨) حاويات مواد كيمياوية لصالح الكهرباء

2020/08/20 | 20:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، تخليص (٨) حاويات مواد كيمياوية لصالح الكهرباء في محطة بوابة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، انه”في سلسلة من الأجراءات السريعة تجنبا للمخاطر، تم تسليم ممثل الاخراج الجمركي لوزارة الكهرباء (٨) حاويات مواد كيماوية في رصيف (٢٧) لنقلها إلى مخازن الوزارة خارج الميناء وبالتعاون مع الجهات الساندة […]

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