عاجل | المستشار السابق للتحالف الدولي كاظم الوائلي يتحدث للتغيير حول زيارة الكاظمي لواشنطن

2020/08/20 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– كاظم الوائلي مستشار سابق للتحالف الدولي للتغيير: ملفات الكاظمي إلى الولايات المتحدة ثقيلة على رأسها الامن والتظاهرات ونفوذ الفصائل المسلحة.

– الوائلي للتغيير: ملفات الكاظمي إلى واشنطن ثقيلة على رأسها الامن والتظاهرات ونفوذ الفصائل المسلحة.

– الوائلي للتغيير: علاقة الكاظمي مع الإدارة الأميركية منسجمة وناجحة.

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