الكاظمي: دستورنا يرفض ان يكون العراق منطلقا لتهديد اي بلد

2020/08/20 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس ان الدستور العراقي يرفض ان يكون العراق منطلقا لتهديد اي بلد، او ان تستمعل أراضيه منطلقا لتهديد اي بل...

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