رئيس مجلس النواب يلتقي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني

2020/08/20 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى، اليوم الخميس، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي”، مبينا ان “اللقاء ناقش مجمل الأوضاع في البلاد، وأهمية توحيد …

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