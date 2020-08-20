أرواح الأبواب : - فلورنس غزلان

2020/08/20 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلورنس_غزلان أرواح الأبواب:ــللسماء أبوابها، للأرض أبوابها، للبيوت أبوابها للفجائع أبواب كما للخراب مفاتيح .



للسفن أبواب تفتح على الريح والبحر...تلعق الملح لتجف ثقوبها...للحدود أبواب، وللمدن أبواب بعضها يفتح عنوة وبعضها يُغلق عنوة.للقلوب أبواب وللأرواح أبواب بعضها يتسع ويستوعب للكثير، وبعضها يوصد بوجه القليل.للبساتين والحقول أبواب ...وللبيادر كذلك ...تستوعب القمح والثمار وتلتهمها الحرائ ......





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