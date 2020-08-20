القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا - عباس علي العلي

2020/08/20 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الفكر الإنساني بطبيعته الذاتية وليس كمنتج إنساني فقط له قابلية للتطور والتغير والتبدل وفقا لما يعتاش عليه ويؤسس له من التجربة الواقعية وكيفية تعامله مع الواقع عموما وموضوعه الخاص خصوصا، فهو دوما متحرك للأمام ويتعامل مع الزمن واستحقاقات قوانينه بروح ديناميكية متحركة، لذا نجد انه كلما كان الفكر قابلا للقراءة المجددة وقادر على الموائمة يكون أكثر قابلية للحياة وللتطور، وفرض اهدافه ورؤاه كعامل يساهم في ......





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