الدهلكي يدعو الكاظمي الى صولة فرسان تنظف ديالى من العابثين فيها

2020/08/20 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الخميس، القائد العام لقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اطلاق صولة فرسان كبيرة وبدعم من عشائرها العراقية الاصيلة لتنظيف المحافظة من المليشيات السائبة التي عاثت بالارض فسادا وكانت وما زالت تسعى لتحقيق حلمها بالتغيير الديمغرافي في ديالى، مع محاسبة القوات الامنية التي تتهاون مع تلك الجماعات وتترك السلاح …

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