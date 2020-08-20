2020/08/20 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين اغتيال الناشطين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين اغتيال الناشطين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين اغتيال الناشطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).