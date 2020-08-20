عاجل | الخارجية الأميركية تتحدث للتغيير حول زيارة الكاظمي لواشنطن

2020/08/20 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الخارجية الأميركية للتغيير: علاقة العراق والولايات المتحدة قوية جدا.

– الخارجية الأميركية للتغيير: امن العراق واستقراره سيمدد دعم واشنطن لبغداد.

– الخارجية الأميركية للتغيير: ندعم الحكومة العراقية لتحقيق المزيد من التقدم.

– الخارجية الأميركية للتغيير: نركز على دعم حكومة الكاظمي لمواجهة التحديات الأمنية.

– الخارجية الأميركية للتغيير: ايران تزعزع الاستقرار في العراق ونعمل مع الحكومة لرفض التدخلات.

– الخارجية الأميركية للتغيير: العلاقة بين واشنطن وبغداد طويلة الأمد.

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