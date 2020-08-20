أسهم أوروبا تهبط وسط عزوف عن المخاطرة بعد توقعات أمريكية قاتمة

2020/08/20 | 20:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت شركات التعدين والبنوك خسائر الأسهم الأوروبية، التي عصفت بها موجة من عمليات البيع في شتى الأسواق العالمية يوم الخميس عقب توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تنبئ بمسار طويل لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

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