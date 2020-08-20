اجتماع البيت الأبيض.. ترامب يتحدث عن الانسحاب والكاظمي يرحب بالشركات

2020/08/20 | 20:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الهدف الأساسي لوجود القوات الأمريكية في العراق، خلال لقاء جمعه في البيت الأبيض برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

قال ترامب إن إدارته تسعى إلى سحب القوات الأمريكية من العراق في أسرع وقت

وقال ترامب، إن "القوات الأمريكية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل، ونسعى إلى الانسحاب في أسرع وقت"، مبينًا أن "الولايات المتحدة لديها عدد محدود من القوات في العراق، ونتطلع إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودنا هناك".

وأضاف ترامب، أن "الولايات المتحدة طورت علاقة مع هذا الرجل (الكاظمي) وسيكون قويًا بالنسبة للعراق"، فيما علق على الهجمات المتكررة ضد المصالح الأمريكية.

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وتفاهمات نفطية - كهربائية

وقال ترامب، "في لحظة ما من الواضح أننا سنغادر العراق، نتعامل مع الهجمات بسهولة، لا أحد يمتلك الأسلحة التي نمتلكها، عندما يضربنا أحدهم نضربه بقوة"، مؤكدًا أن "القوات الأمريكية ستغادر العراق في حال تمكنت البلاد من الدفاع عن نفسها".

كما تطرق الرئيس الأمريكي للعمليات التركية شمالي العراق، موضحًا أن "الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة مع الأتراك"، وقال إنه "سيتحدث مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان بهذا الشأن".

من جانب آخر، بيّن ترامب، أن "واشنطن تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق"، مشيرًا إلى "مناقشات مع الكاظمي حول قضايا عسكرية وتطوير قطاع النفط".

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اللقاء، إن "الرئيس ترامب أوضح أنه يريد جعل عديد القوات الأمريكية عند أدنى مستوى"، مبينًا أن "الأمريكيين يعملون مع نظرائهم العراقيين لتحقيق ذلك وستم ذلك خلال أشهر".

رحب الكاظمي بالشركات والاستثمارات الأمريكية في العراق

بدوره، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن "بغداد ترحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية في البلاد"، فيما تحدث عن التطورات بين العراق وتركيا وشدد أن بلاده "لن تسمح بالتدخل التركي في العراق"، مضيفا أن هذا "أمر غير مقبول".

وأضاف، أن "الدستور العارق لن يسمح أن يكون العراق منطلقًا لتهديد جيراننا، والأتراك سيتفهمون ظروف العراق".

وعقب اللقاء، ترأس الكاظمي وترامب الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي، ضمن جدول أعمال الزيارة التي أعلنت الحكومة العراقية تمديدها يومًا واحدًا بطلب من واشنطن.

وأشار أعضاء في الوفد العراقي، إلى أن سبب تمديد أعمال الوفد في واشنطن، هو لقاء سيعقد بين الكاظمي ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي صباح السبت 22 آب/أغسطس.

كما أوضحوا، أن رئيس الوزراء سيزور الأردن بعد الولايات المتحدة مباشرة قبل العودة إلى العراق.

والتقى الكاظمي في إطار زيارته الحالية إلى واشنطن، عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت..

وأشار الكاظمي خلال اللقاء، الى أهمية التعاون الاستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأمريكية، وأكد استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكي في العراق.

مدد الوفد العراقي جدول أعماله في واشنطن لتأمين لقاء بين الكاظمي ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

وقال الكاظمي، إن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأمريكية، ودعا البنوك الأمريكية إلى "التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير".

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