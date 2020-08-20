بيان من الاعلام الامني بشأن ما حدث في الدجيل امس

2020/08/20 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني ============انفجار عبوة ناسفة، يوم أمس، على عجلتين مدنيتين في منطقة شيخ ابراهيم التابعة لقضاء الدجيل، مما ادى الى استشهاد عنصرين من الشرطة وأربعة مدنيين، في الوقت ذاته خرجت قوة الى مكان الحادث وتعرضت الى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر إرهابية، مما ادى الى إصابة إثنين من الشرطة وخمسة مدنيين.=================20 اب 2020

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بغداد اليوم- بغداد

أكد علي ورهان، عضو تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة دهوك، نزوح مئات العوائل من قراها ومناطقها الزراعية نحو مراكز المدن، بسبب استمرار القصف التركي على اراضيها.

وقال ورهان لـ(بغداد اليوم) ان "حوالي 500 قرية في إقليم

بغداد اليوم- كردستان

علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هدايت طاهر، الخميس (20 2020)، على تصريح المشتركة بشان منع قوات البيشمركة من العودة لمحافظة كركوك.

وقال طاهر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مثل هكذا تصريحات دوافعها سياسية يجب أن لا تصدر

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في ديالى، الخميس (20 آب 2020)، عن عودة العشرات من العوائل النازحة منذ 14 عاماً إلى قرى ’’بني زيد’’، فيما اشار إلى أن هذه العودة رافقها توتر، بسبب المطالبة بإعادة التدقيق الأمني لملفات الناز

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