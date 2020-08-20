الكاظمي يغرد بعد انتهاء لقائه مع ترامب في البيت الابيض

2020/08/20 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، (20 آب، 2020)، بعد لقائه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب، في البيت الابيض.

وذكر الكاظمي في تغريدته عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا :"انهيت للتو لقاءً مثمراً مع الرئيس الاميركي سننتقل الى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا تنظيم داعش، و تعزيز شراكتنا الاقتصادية".

واضاف :"نشكر الرئيس ترامب واصدقائنا الاميركيين لمساعدتنا في حربنا ضد الارهاب".

وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، (20 آب، 2020)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وترامب ترأسا الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن القوات الأمنية العراقية أدت اداءً مهما في مواجهة تنظيم داعش، فيما أكد دعم الولايات المتحدة للعراق حتى يكون جاهزا للدفاع عن نفسه، بحسب تعبيره.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "بغداد واربيل حققتا تعاوناً جيداً في الحرب على داعش ونحن دعمنا ذلك".

وأضاف، أن "القوات العراقية ادت اداءً مهما في مواجهة داعش، وسندعم العراق ليكون جاهزاً للدفاع عن نفسه، ونتطلع الى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء قواتنا".

وتابع الرئيس الأميركي، أن "العراق بلد مستقل ولديه حكومة جيدة وقادرة على حسم الملفات المهمة، وليس مناسباً ان نبقى هناك طويلاً"، مشيرا إلى أن أميركا لديها "اقوى جيش في العالم وقادرون على ردع اية هجمات في العراق وفي اي مكان".

وأشار إلى مشاركة الولايات المتحدة في "العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس، بيانا بشأن عمليات القتل لناشطين، فيما حثّت على تكثيف الجهود لضمان محاسبة الجناة.

وقالت البعثة في بيان انها "تُدين بشدّةٍ قتل ناشطَين اثنين في البصرة واستهداف اث

بغداد اليوم- متابعة

تحدث موقع أخباري، اليوم الخميس، عن خطوة سيقدم عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد عودته من الولايات المتحدة في زيارة هي الأولى له لدولة اجنبية منذ توليه السلطة في ايار الماضي.

ونقل موقع ذي ناشنال الإخباري، في تقرير له هذا ا

بغداد اليوم - متابعة

كشف وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني، الخميس (20 آب 2020)، عن شرط حددته بغداد لارسال أكثر من 320 مليار لإقليم كردستان، مبينا أن هذا الشرط مرتبط بواردات العراق.

وقال شواني في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن &qu

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يغرد بعد انتهاء لقائه مع ترامب في البيت الابيض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يغرد بعد انتهاء لقائه مع ترامب في البيت الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).