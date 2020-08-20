أول تعليق من الأمم المتحدة حول عمليات الاغتيال الاخيرة في البصرة

2020/08/20 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس، بيانا بشأن عمليات القتل لناشطين، فيما حثّت على تكثيف الجهود لضمان محاسبة الجناة.وقالت البعثة في بيان انها "تُدين بشدّةٍ قتل ناشطَين اثنين في البصرة واستهداف اثنين آخرَين خلال الأسبوع الماضي، وتحثّ الحكومةَ على تكثيف الجهود لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الهجمات والترهيب ضد الناشطين".وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: "يشكّل مقتل الدكتورة ريهام يعقوب الليلة الماضية وتحسين أسامة قبل أسبوع تهديداً خطيرا للأمن والاستقرار في البصرة".واضافت "يجب ألا يعيش البصريون في مثل هذا الجو من الرعب والترهيب.



وهناك حاجةٌ ماسةٌ إلى اتخاذ إجراءاتٍ أكبر من قبل السلطات.



يجب تطبيق القوة الكاملة للقانون للوصول إلى الجناة واعتقالهم ومحاسبتهم، ووضع حدٍّ لدائرة العنف هذه."وبحسب البيان فقد "وأدى مقتل أسامة في 14 آب/ أغسطس إلى تصاعد الاحتجاجات في البصرة للمطالبة بمحاسبة الجناة، فيما تلقّى مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي تقارير موثوقة عن محاولتي قتلٍ مستهدفٍ في البصرة في 17 آب/ أغسطس، حيث أطلقت عناصرٌ مسلحةٌ مجهولةُ الهوية النارَ على سيارةٍ تقلّ ثلاثة ناشطين من بينهم امرأة، مما أدى إلى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة كانت تقودها امرأة أُخرى، لكن دون أن يصيبوا هدفهم".

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بغداد اليوم- بغداد

غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، (20 آب، 2020)، بعد لقائه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب، في البيت الابيض.

وذكر الكاظمي في تغريدته عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا :"انهيت للتو لقاءً مثمراً مع الرئيس الاميركي س

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تحدث موقع أخباري، اليوم الخميس، عن خطوة سيقدم عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد عودته من الولايات المتحدة في زيارة هي الأولى له لدولة اجنبية منذ توليه السلطة في ايار الماضي.

ونقل موقع ذي ناشنال الإخباري، في تقرير له هذا ا

بغداد اليوم - متابعة

كشف وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني، الخميس (20 آب 2020)، عن شرط حددته بغداد لارسال أكثر من 320 مليار لإقليم كردستان، مبينا أن هذا الشرط مرتبط بواردات العراق.

وقال شواني في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن &qu

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