2020/08/20 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يبحث مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني أهمية حلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم دستوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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