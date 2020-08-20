2020/08/20 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد في مسلسل يتكرر بين عاما واخر او فترة واخرى، تحدث الكوارث الاقتصادية في العراق بشكل غريب يوضح مدى الاهمال الكبير للثروات الموجودة في المياه او البر يستدعي وقفة جادة لاتخاذ اجراءات تحافظ على ماموجود من امكانيات تحتويها هذه الارض من الشمال الى الجنوب .وتداولت صفحة مدونة عين الموصل، عبر تويتر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: “كارثة اقتصادية”… نفوق اطنان من الاسماك بعد “هروبها” من نهر دجلة في نينوى.. والسبب!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: “كارثة اقتصادية”… نفوق اطنان من الاسماك بعد “هروبها” من نهر دجلة في نينوى.. والسبب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).