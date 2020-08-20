2020/08/20 | 20:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن استشهاد واصابة 13 عنصر من الشرطة ومدنيين في انفجار عبوة ناسفة على عجلتين مدنيتين وهجوم مسلحة في منطقة شيخ ابراهيم التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عبوة ناسفة، انفجرت، يوم أمس، على عجلتين مدنيتين في منطقة شيخ ابراهيم التابعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني: استشهاد واصابة 13 شرطيا ومدنيا بانفجار عبوة وهجوم مسلح في الدجيل وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: استشهاد واصابة 13 شرطيا ومدنيا بانفجار عبوة وهجوم مسلح في الدجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: استشهاد واصابة 13 شرطيا ومدنيا بانفجار عبوة وهجوم مسلح في الدجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).