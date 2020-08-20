الاعلام الامني تعلن مقتل واصابة ثمانية من عناصر الشرطة بانفجار عبوة في الدجيل

2020/08/20 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

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الاعلام الامني تعلن مقتل واصابة ثمانية من عناصر الشرطة بانفجار في الدجيل

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