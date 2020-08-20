ترامب يبدي ثقته بالكاظمي : قواتنا ستخرج من العراق في غضون ثلاث سنوات

2020/08/20 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان ابلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور واشنطن ، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق في غضون 3 سنوات.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن ترامب قوله، خلال اللقاء الذي جمعه بالكاظمي بالعاصمة الأميركية واشنطن “انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جدا من الجنود.[…]

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