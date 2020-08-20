الكاظمي يصف لقاء ترامب بـ “المثمر” ويؤكد سننتقل الى مرحلة جديدة من التعاون

2020/08/20 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اللقاء مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالمثمر، مشيرا الى اننا سننتقل الى مرحلة جديدة من التعاون.وقال الكاظمي في تغريدة على منصة تويتر، “انهيت للتو لقاءً مثمراً مع الرئيس دونالد ترامب”.واضاف الكاظمي، “سننتقل الى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا تنظيم داعش، و تعزيز شراكتنا الاقتصادية”.

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