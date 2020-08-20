النجدة تقبض على شخص قام بنحر طفله البالغ من العمر 7 أشهر

2020/08/20 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على شخص قام بقتل ابنه نحرا في العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان دوريات نجدة الصمود تلقت اتصالا من أحد المواطنين الى سيطرة النجدة المركزية، مخبرا عن قيام أحد الأشخاص من متعاطي المخدرات بقتل ابنه البالغ من العمر سبعة أشهر نحرا، مبينة ان الدوريات توجهت الى محل الحادث وتمكنت من القبض على الجاني.

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