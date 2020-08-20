جريمة قتل مروعة لطفلة محروقة بالأسيد في الرقة السورية

2020/08/20 | 20:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر سكان قرية المهاوش الواقعة بشرق ريف مدينة الرقة في شمال سوريا، على جثة طفلة ملقاة في أطراف القرية ومحروقة بمادة الأسيد....

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