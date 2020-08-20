2020/08/20 | 21:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الخميس، بان زيارة الكاظمي لواشنطن جرى تضخيمها اعلاميا.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “من خلال مجريات اللقاءات التي اجراها الكاظمي في واشنطن مع القادة الامريكان وماتسرب لها الى وسائل الاعلام لحد الان لاتتناسب مع التضخيم الاعلامي الذي رافق الزيارة التي اعتبرها البعض تاريخية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الركابي: زيارة الكاظمي لواشنطن جرى تضخيمها اعلاميا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الركابي: زيارة الكاظمي لواشنطن جرى تضخيمها اعلاميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).