نائب عنها: داعش يستغل الفراغات وهجوم الدجيل هو الخامس من نوعه خلال 2020

2020/08/20 | 21:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ صلاح الدين اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى منار عبد المطلب، الخميس، بان هجوم الدجيل هو 5 من نوعه خلال العام الجاري 2020.وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الهجوم الارهابي الذي حصل في ساعة متاخرة من مساء يوم امس قرب مرقد الشيخ ابراهيم في اطراف الدجيل في صلاح الدين تسبب في […]

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