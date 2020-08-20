استبدال راية الامام الحسين من الحمراء الى السوداء ايذانا لشهر محرم

2020/08/20 | 21:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عليها السلام ، مساء الخميس ، عن استبدال راية قبة الامام الحسين عليه السلام من الحمراء الى السوداء “.وقال مصدر أعلامي في العتبة في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “العتبة الحسينية المقدسة قامت باستبدال راية قبة الامام الحسين من اللون […]

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