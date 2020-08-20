2020/08/20 | 21:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة تصدر بيانا بخصوص اغتيال النشطاء في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 21:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تصدر بيانا بخصوص اغتيال النشطاء في البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تصدر بيانا بخصوص اغتيال النشطاء في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).