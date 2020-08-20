انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في  كربلاء

2020/08/20 | 21:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الخميس ، تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، بموازاة تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الشفاء .وذكر اعلام الصحة في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت انخفاض في اعداد الاصابات بفيروس كورونا حيث تم ارسال 607 عينة […]

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