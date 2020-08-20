الكرخ: ارتفاع “مميز” لحالات الشفاء من كورونا وانخفاض “لافت”للاصابات

2020/08/20 | 21:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم وعددها 189 حالة: أبو غريب ——— 1 ابو دشير ——— 4 الاعلام ———— 2 البياع ———— 4 التاجي ———- 4 التراث […]

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