معلومات مرعبة.. كورونا يبقى بالهواء الرطب فترة أطول بـ23 مرة مقارنة بالهواء الجاف

2020/08/20 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة علمية جديدة، عن معلومات خطيرة تتعلق بمدى بقاء الفيروس نشطا في الأجواء الرطبة.

ووصف موقع بي جي آر المعلومات التي وردت في دراسة نشرتها مجلة فيزياء السوائل، بأنها جديدة ومرعبة، بعد ان أشارت الى ان قطرات الجهاز التنفسي التي تخرج مع السعال وتحمل فيروس كورونا، يمكن أن تظل نشطة لمدة أطول بثلاث وعشرين ضعفا في الهواء الرطب، بالمقارنة مع العمر المفترض لقطرة تحمل الفيروس في الهواء الجاف، والتي يمكن ان تتبخر وفق الدراسة في غضون اقل من ثانيتين، وهو ما يعزز ما أظهرته الاختبارات السابقة التي أكدت ان الفيروس ينشط أكثر في الطقس البارد مقارنة بالأجواء الحارة، فيما ذكر كاتب الدراسة بينبين وانغ، ان التباعد الاجتماعي يمكن أن يساعد في وقف تفشي الفيروس، لأن تباعد الناس يقلل من احتمال استنشاق الهواء الجوي من شخص مصاب.

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