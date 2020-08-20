بغداد اليوم تنشر البيان المشترك للقاء ترامب والكاظمي

2020/08/20 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) اليوم الخميس، البيان المشترك للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاصمة واشنطن.

وتضمن البيان الختامي الصادر من البيت الأبيض، أن "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق تقوم على الرغبة المشتركة في الأمن والازدهار".

‏وأضاف البيان، أن "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة داعش وقوات الأمن العراقية قاما معًا بتدمير الخلافة المادية لداعش ونواصل العمل بالتنسيق الوثيق لضمان جعل داعش غير قادرة على تشكيل تهديد للعراق وكل دولة أخرى".

وتابع البيان، أنه "نعيد تأكيد التزامنا بالتعاون الأمني ​​طويل الأمد لبناء القدرة العسكرية للعراق والتصدي للتهديدات لمصالحنا المشتركة".

وأكمل، أن "تعاوننا الأمني يعزز ​​أساس جهودنا لتوسيع التعاون الاقتصادي والإنساني والسياسي والثقافي".

وأشار إلى أن "انتشار جائحة فيروس كورونا يؤكد كذلك على أهمية العمل معًا لبناء عراق مزدهر ومستقر يوفر الوظائف والخدمات للشعب العراقي ويعمل كقوة استقرار في الشرق الأوسط".

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، (20 آب، 2020)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وترامب ترأسا الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن القوات الأمنية العراقية أدت اداءً مهما في مواجهة تنظيم داعش، فيما أكد دعم الولايات المتحدة للعراق حتى يكون جاهزا للدفاع عن نفسه، بحسب تعبيره.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "بغداد واربيل حققتا تعاوناً جيداً في الحرب على داعش ونحن دعمنا ذلك".

وأضاف، أن "القوات العراقية ادت اداءً مهما في مواجهة داعش، وسندعم العراق ليكون جاهزاً للدفاع عن نفسه، ونتطلع الى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء قواتنا".

وتابع الرئيس الأميركي، أن "العراق بلد مستقل ولديه حكومة جيدة وقادرة على حسم الملفات المهمة، وليس مناسباً ان نبقى هناك طويلاً"، مشيرا إلى أن أميركا لديها "اقوى جيش في العالم وقادرون على ردع اية هجمات في العراق وفي اي مكان".

وأشار إلى مشاركة الولايات المتحدة في "العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق".

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