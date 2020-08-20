علامة تظهر على الجلد في القدمين قد تكون عارضا لداء السكري من النوع الثاني

2020/08/20 | 21:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة من المعروف أن مرض السكري من النوع الثاني يصعب اكتشافه في وقت مبكر لأن الأعراض لا تجعلك تشعر بالمرض بالضرورة.وقد تجد أنك تتبول كثيرا، على سبيل المثال، لكن هذا بالكاد يدق ناقوس الخطر.ومع تقدم الحالة، يمكن أن تكون هذه التأثيرات أكثر وضوحا.وترتبط بعض العلامات الخارجية الأكثر وضوحا لضرر ارتفاع نسبة […]

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