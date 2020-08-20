الكاظمي بعد لقاء مثمر مع ترمب: سننتقل الى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي

2020/08/20 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

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الانتقال الى مرحلة جديدة في العلاقات بين العراق والولايات المتحد الأميركية

هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد انتهاء اجتماعه المثمر بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث أكد في تغريدة على حسابه بتويتر، أن العلاقات الثنائية ستنتقل الى مرحلة جديدة من التعاون بين بغداد وواشنطن لدحر بقايا تنظيم داعش الإرهابي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مقدما شكره للرئيس ترمب والأصدقاء الاميركيين لمساعدة العراق في حربه ضد الارهاب.

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