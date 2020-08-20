شواني يثمن دور الكاظمي المحايد والإيجابي في تحقيق الاتفاق بين بغداد وأربيل

2020/08/20 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد في حكومة إقليم كردستان خالد شواني، بالدور الإيجابي والمحايد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحقيق الاتفاق الاخير بين حكومتي بغداد واربيل .

وأكد شواني في تصريح، ان الكاظمي مارس دوره كرئيس وزراء فقط، وكان حيادياً وغير موال لأي طرف، وربما مارس دور الوسيط أيضاً في تحقيق التقارب بين بغداد واربيل ، مشيرا الى لعب الولايات المتحدة وبريطانيا وممثلة الأمم المتحدة في العراق ودول أخرى، دورا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وعن تحديد نسبة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، أوضح شواني ان ذلك يخضع للوضع السياسي، في ظل غياب إحصاءات رسمية وجديدة عن عدد سكان إقليم كردستان والعراق عموماً، مبينا ان نسبة الإقليم من الموازنة انخفضت من سبعة عشر بالمئة الى اثنتي عشرة بالمئة، في وقت تعتقد فيه الحكومة الحالية ان النسبة تبلغ اثنتي عشرة وستة اعشار بالمئة.

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