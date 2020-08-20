الكاظمي: نتطلع الى بناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

2020/08/20 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان حكومته تتطلع الى بناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى في البيت الأبيض، اليوم الخميس، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب”، مبينا ان “الكاظمي عقد اجتماعا …

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