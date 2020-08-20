الإعلام الأمني يكشف عن تفاصيل حادث الدجيل

2020/08/20 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تفاصيل حادث انفجار عبوة ناسفة في قضاء الدجيل.

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