‏ الكاظمي: لقاء ترامب كان مثمراً وسننتقل إلى مرحلة جديدة

2020/08/20 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مثمراً، فيما أشار إلى أنه سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون لدحر بقايا عصابات داعش.

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