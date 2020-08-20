الحشد الشعبي يطيح بثلاثة إرهابيين في الموصل

2020/08/20 | 21:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد القت قوات اللواء 30 بالحشد الشعبي، الخميس، القبض على ثلاثة عناصر بتنظيم “ داعش” الإرهابي في مدينة الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، انه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نوعية تمكن مقاتلو استخبارات لواء 30 الحشد الشعبي اليوم، من القاء القبض على ثلاثة ثلاثة إرهابيين في مدينة الموصل.واوضح، […]

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