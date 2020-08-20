تراجع اسعار المعدن الاصفر بأكثر من 23 دولاراً عند التسوية

2020/08/20 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 23 دولاراً للجلسة الثانية عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع المخاوف التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن كملاذ آمن.وجاء أداء المعدن الأصفر مع تأرجح الدولار والأسهم الأمريكية بين الصعود والهبوط خلال التعاملات.وأفادت وزارة التجارة الصينية اليوم بأن […]

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