2020/08/20 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء الفلك مواقع جديدة في مركز مجرة درب التبانة، واتضح أن داخل فقاعات فيرمي، المتكونة من إشعاعات غاما، توجد كتل عالية السرعة من غاز جزيئي بارد مجهول المصدر .وتفيد مجلة Nature، بأن العلماء درسوا سابقا سحب الهيدروجين في فقاعات فيرمي، باستخدام تلسكوب Atacama Pathfinder Experiment اللاسلكي.واكتشفوا حينها تيارات غاز جزيئي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف مواقع مجهولة في مركز مجرة درب التبانة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف مواقع مجهولة في مركز مجرة درب التبانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).