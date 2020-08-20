انقرة تعلن ’’إحباط’’ محاولة استهداف قاعدة تركية شمالي العراق

2020/08/20 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إحباط محاولة استهداف قاعدة تركية بشمالي العراق.

ونقلت وسائل اعلام تركية، عن الدفاع التركية قولها انها "إحبطت محاولة استهداف قاعدة تركية بشمالي العراق بطائرتي درون محملة بقنابل".

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بغداد اليوم – بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الخميس (20 آب 2020)، أن البصرة بحاجة الى "صولة فرسان" جديدة لتعزيز استقرارها الامني.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عمليات الاغتيال

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت خلية الاعلام الحربي، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ما حصل يوم امس في منطقة الدجيل.

وجاء في بيان للخلية، وتلقته (بغداد اليوم)، "انفجار عبوة ناسفة، يوم أمس، على عجلتين مدنيتين في منطقة شيخ ابراهيم التابعة لقضاء الدجيل، مما

بغداد اليوم- بغداد

أكد علي ورهان، عضو تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة دهوك، نزوح مئات العوائل من قراها ومناطقها الزراعية نحو مراكز المدن، بسبب استمرار القصف التركي على اراضيها.

وقال ورهان لـ(بغداد اليوم) ان "حوالي 500 قرية في إقليم

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