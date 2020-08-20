عضو بالامن النيابية: البصرة تحتاج الى

2020/08/20 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغدادأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الخميس (20 آب 2020)، أن البصرة بحاجة الى "صولة فرسان" جديدة لتعزيز استقرارها الامني.وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عمليات الاغتيال لم تكن محصورة في البصرة فقط خلال الاشهر الماضية لكن الحوادث الاخيرة وجهت الانظار اليها خاصة يوم امس ".واضاف، ان "البصرة تتمع بوضع خاص تختلف عن بقية المحافظات وكل رؤساء الحكومات العراقية زاروا البصرة ولم يتوصلوا الى حلول لمشكلتها"، لافتا الى ان "زيارة وزير الداخلية والوفد الامني الرفيع الذي رافقه للبصرة جاءت من اجل بيان وضعها الداخلي واسباب مايحدث في المشهد الامني".واشار الركابي الى ان "البصرة بحاجة الى صولة فرسان جديدة كما حدث في السنوات الماضية"، مبينا ان "المحافظة تعاني من مشاكل متعددة منها وجود التظاهرات والمشاكل العشائرية والثارات العائلية لذا فهي بحاجة ماسة لحلول جذرية تنبع من دراسة الواقع البصري بمختلف اتجاهاته من اجل تعزيز امن واستقرار المحافظة".

وكان مصدر أمني من محافظة البصرة افاد، الخميس، (20 آب، 2020)، بوصول وزير الداخلية، عثمان الغانمي إلى محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الغانمي وصل صباح اليوم إلى محافظة البصرة للاطلاع على الوضع الامني بعد حالات الاغتيال المتكررة التي شهدتها المحافظة".

وكان مصدر أمني من محافظة البصرة، أفاد أمس الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة نوع "سنتافي" بالقرب من التقاطع التجاري وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين استهدفوا عجلة نوع سنتافي تقل 4 نساء بينهم طبيبة بالقرب من التقاطع التجاري وسط محافظة البصرة ".

واضاف أن "الحادثة ادت إلى وفاة الطبيبة رهام يعقوب وصديقة معها واصابة الاثنين البقية بجروح".

وتابع المصدر أن "المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على الناشطة البصرية ومن معهما ثم لاذوا بالفرار لجهة مجهولة".

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