2020/08/20 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش أورفيوس يا صديقيتمسك بيدي ورفرف فوق ضباب الرؤيافحوافر أسنة الهزيمة تحيككفن الرزايا على قفر الأيامتمسك بيدي...وامش ...على لجة سحاب مرآتيأورفيوس يا صديقيالتفت كي أسقط منك..



رويدارويداأحيانا يتصرف الأديب بروح رواقية ولكن الشئ الذي لايستطيع تقبله هي لامبالاة العالم والتي تكون على نحو غير مريح أقرب الى فتور الشعور وهذه بحد ذاتها تقوده الى المتاهة ، ول ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتورة كريمة نورعيساوي ، الشجن الكوني والتهكّم ...جزءُّ ثالث - هاتف بشبوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتورة كريمة نورعيساوي ، الشجن الكوني والتهكّم ...جزءُّ ثالث - هاتف بشبوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).