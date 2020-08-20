مفارقات محزنة فيما يحدث في فلسطين ولبنان - محمود يوسف بكير

2020/08/20 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_يوسف_بكير في أحد مقالاتي القديمة التي لم تعجب البعض نصحت كل من يسمع أحدهم يتغنى بالامة والوحدة العربية أن يبصق في وجه هذا المنافق.



ولكن ما حدث بعد ذلك من وقائع وتطورات وآخرها ما هو جاري في فلسطين ولبنان التي سوف أتناولها حالا تثبت أنني لم أكن بعيدا عن الصواب.



‏قبل رأيي الصادم هذا كنت أعتقد دائما انه طالما أن باستطاعتنا حشد مئات الألوف لمشاهدة مباراة لكرة القدم او أغنية تافهة لمطربة حلوة فإنه يفترض أن يكون ب ......





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