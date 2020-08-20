رئيس مجلس النواب يزور رئيس الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم

2020/08/20 | 21:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ نهرو محمد الكسنزاني وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، زار، اليوم الخميس، رئيس الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ نهرو محمد الكسنزاني، وذلك على هامش زيارته …

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